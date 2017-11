La fête de l’ananas ressuscitée à Moorea

PAPEETE, le 28 novembre 2017- La Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers de Polynésie française et la commune de Moorea-Maiao organisent la 1ère édition de la Moorea Painapo Festival le samedi 2 décembre. Cette manifestation a pour objectif de fédérer l’ensemble des entreprises, la commune et la population de Moorea-Maiao autour de l’ananas.



Samedi à Moorea, ce sera sa fête à l’ananas ! Lui d’habitude plutôt jaune orangé, il en verra de toutes les couleurs et même des vertes et des pas mûres... il sera cuit dans un gâteau, coupé en rondelle, dessiné par des petits enfants, transformé en objet de décoration dans les vitrines…

Et effectivement, l'ananas, fruit symbole de l’île sœur, sera au centre de toutes les attentions samedi de 9h30 à 17h pour le plus grand plaisir des papilles des touristes, des habitants, mais aussi des commerçants de Moorea-Maiao.



La Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM) et la commune de Moorea-Maiao se sont associées pour faire revivre la fête de l’ananas qui existait autrefois. « Dans les années 70 à 90’s, la fête de l’ananas était un moment important pour les agriculteurs de l’île, mais également pour la population. Nous sommes contents de faire renaître cette manifestation pour la population et de l’étendre aux commerçants de l’île. C’est intéressant économiquement et cela permet de pérenniser les produits made in Moorea » , souligne avec un grand sourire Rebecca Temarii, 2e adjointe de Moorea-Maiao.

Et effectivement, la population et les touristes ne devraient pas s’ennuyer samedi à Moorea pour cette mainfestation placée sous le signe de la fête. Tout au long de la journée, de nombreuses animations gratuites seront organisées aux Ateliers Relais de Vaiare. Des animations musicales locales auront également lieu dans les centres commerciaux de Tumai, Socredo, Raehau, Cook’s Bay et au petit village de Haapiti. L’usine Painapo ouvrira également ses portes à ceux qui souhaitent la visiter.

Un village de l’ananas sera installé aux Ateliers Relais de Vaiare et permettra aux visiteurs d‘acheter les produits artisanaux et du terroir de Moorea.