La fédération de boxe anglaise de Polynésie française s'accorde avec la Fédération française de boxe

PAPEETE, le 10 aout 2017 - La Fédération de boxe anglaise de Polynésie française (FBAPF) a signé, lundi 7 août, une convention de partenariat avec la Fédération française de boxe (FFB). L'objectif ? Mettre en place des formations de cadres et d’officiels et permettre aux boxeurs du fenua de participer aux championnats de boxe amateur

La FBAPF indique dans un communiqué " sa volonté affichée de relancer la collaboration avec la FFB."

Selon la fédération, "ce fut le début d’un long travail d’échange et de correspondance qui a abouti par la signature de ce partenariat."

"Le président André Martin (FFB) espère de tout cœur voir une évolution de la boxe en Polynésie française, notamment à travers les résultats des boxeurs polynésiens mais aussi par l’augmentation du nombre de clubs et de licenciés. L’une des priorités affichées par la FFB et la FBAPF est de pouvoir mettre en place des formations de cadres et d’officiels, ce qui pourrait se réaliser à partir de 2018", explique le communiqué de presse.

Grâce à ce partenariat, la fédération de boxe anglaise de Polynésie espère pouvoir permettre aux " jeunes espoirs d'intégrer un pôle espoir en métropole" mais aussi de donner "La possibilité à nos champions de pouvoir reparticiper aux championnats de France".



