La direction des impôts veut faire moins peur

PAPEETE, le 27 juillet 2017 - Jeudi, la direction des impôts et des contributions publiques a inauguré son nouveau point d'accueil, ainsi que son guichet fiscal unifié. Le but est de revoir sa relation à l'usager pour en faire une relation "humaine et de confiance".



Depuis plus de dix ans, la direction des impôts et des contributions publiques s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'amélioration de la qualité des services rendus à ses usagers. C'est dans cette démarche que jeudi la DICP a inauguré son nouvel espace d’accueil : le guichet fiscal unifié et sa charte d’engagement de service.



Le service d'accueil de la DICP est métamorphosé parquet au sol, mur blanc, espace épuré "c'est carrément plus accueillant qu'avant" confirme une femme qui attend son tour. "La DICP a cherché à entièrement repenser sa relation à l'usager pour en faire une relation humaine et une relation de confiance. L'objet même de la révision de notre service public fiscal c'est précisément d'essayer de nous rendre plus humains", explique Claude Panero, directrice des Impôts.



Le service a profité de ces travaux pour former le personnel d'accueil afin qu'il soit plus efficace et sache mieux répondre aux attentes et aux questionnements des usagers. "L'objectif de l'orientation client à la DICP est de parvenir à la satisfaction de l'usager-client dans la délivrance d'un service d'information fiscale reconnu pour sa qualité et son efficacité."



Enfin, cette rénovation et modernisation des bureaux a également été l'occasion de mettre en place un guichet fiscal unifié. Désormais les usagers n'ont plus à se rendre dans différents bâtiments selon qu'ils aient à régler la recette des impôts, ou qu'ils aient à consulter les services de gestion de l'impôt désormais tout est réuni au premier étage du bâtiment.



Ainsi, ce nouvel espace réunit l'accueil-réception, la caisse, l'assistance fiscale personnalisée et un coin de "self-info" équipé d'ordinateurs. " La DICP veut faire moins peur, être plus humaine " conclut Claude Panero.



Attention, le trésor public est encore du ressort des services de l'État. Pour régler sa TVA les petites entreprises devront continuer de se rendre passage Cardella pour régulariser leur situation.