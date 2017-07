La délégation du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional reçue à l'Assemblée

PAPEETE, 10 juillet 2017 - Le président de l’assemblée de la Polynésie française a accueilli lundi dans ses locaux une délégation de 20 membres du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional de France et d’Outre-mer (CESER) de France et d’Outre-mer. En visite en Polynésie dans le cadre des festivités sur les 40 ans du CESC, c’était l’occasion d’une rencontre solennelle entre les représentants de ces différentes institutions.



La délégation était composée de délégués originaires de collectivités comme Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane ou encore Wallis-et-Futuna. Ils étaient accompagnés de membres du CESC polynésien ainsi que d’experts venus pour la conférence sur le thème "Comment envisager un développement harmonieux de la Polynésie pour les 40 ans à venir ?" qui se tiendra ce mardi 11 juillet à l’hôtel Le Méridien Tahiti.



Rassemblés dans la salle Sonia Agnieray-Thunot, cette visite protocolaire fut l’occasion de tisser les premiers liens entre ces nombreux acteurs de la vie politique de France et d’Outre-mer. Ces échanges ont notamment permis de dégager une volonté de développer une véritable dynamique commune axée sur des grands thèmes comme l’économie bleue, le développement durable ou la richesse culturelle de nos territoires.



Le président Marcel Tuihani a ensuite proposé une visite de l’hémicycle pour en dévoiler l’architecture avant de conclure cette rencontre de manière très conviviale par un échange de présents.



Une seconde rencontre avec la délégation aura lieu en soirée dans les jardins de la reine, où un cocktail dînatoire en son honneur sera offert. Elle pourra en outre, apprécier un spectacle de danse tahitienne proposé par le groupe Tahiti Ora aux abords du bassin.



Le président de l’assemblée souhaite que de telles relations se pérennisent, pour inscrire la Polynésie dans une évolution progressive et partagée avec tous les territoires d’Outre-mer.