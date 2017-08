La croissance décolle en 2016 grâce à la consommation et le tourisme

1. Avec 28 milliards de francs d'investissements publics (contre 37 milliards Fcfp en 2007), le Pays et l'État réduisent leurs dépenses. Le directeur de l'AFD, Thierry Paulais, explique que "certains acteurs publics comme les collectivités locales sont encore trop timides dans leurs investissements alors qu'elles peuvent profiter de taux au plus bas de mémoire d'économiste. Mais les dépenses du Pays et de l'État ont été élevées pendant la crise et diminuent pendant la reprise, un rôle de compensation du cycle économique qui est tout à fait conforme aux théories économiques contemporaines." De plus sur un petit territoire comme le nôtre, la livraison de gros projets comme la nouvelle prison de Tetutu à Papeari qui a coûté 8 milliards de francs à l'État, va forcément conduire à une baisse des investissements en attendant de nouveaux grands projets. C'est le secteur du BTP qui en pâti, mais il reste à flot grâce à de gros investissements des ménages dans l'immobilier.



2. Les importations sont en baisse de 1,4% en 2016, ce qui a conduit à baisser le PIB de 0,2%. Mais cet effet est presque entièrement dû à la chute vertigineuse des prix des produits pétroliers en 2016 (-24% en valeur). Les importations ont continué d'augmenter, elles nous ont coûté moins cher, ce qui a finalement rendu du pouvoir d'achat aux ménages qu'ils ont pu dépenser et épargner. Donc cette baisse est comptée en négatif dans les comptes du Pays, mais a bien rendu service aux Polynésiens…



Tous ces bons résultats économiques pourraient se renouveler cette année tant que la conjoncture internationale reste favorable. Les hausses de l'emploi et des salaires soutiennent la consommation (les ventes de voitures sont ainsi reparties en forte hausse l'année dernière), ce qui permet au secteur de la distribution d'investir et de créer encore plus d'emplois. En parallèle, la construction et la rénovation d'infrastructures hôtelières devraient permettre à terme d'accueillir plus de touristes dans de meilleures conditions, ce qui augmentera nos exportations.



Mais toute cette belle mécanique repose sur la reprise de l'investissement privé, qui est pour l'instant "étrangement basse malgré les taux d'intérêts historiquement faibles, des banques prêtes à débloquer les crédits et une bonne confiance en l'avenir des chefs d'entreprise" notent les spécialistes.