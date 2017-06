La consommation des soins et biens médicaux en hausse régulière

PAPEETE, le 21 juin 2017 - Le ministre de la Santé Jacques Raynal a présenté, mercredi, les comptes de la santé pour la période 2010-2015 au conseil des ministres. La consommation des soins et biens médicaux est en hausse constante depuis 2011.



Le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté au Conseil des ministres les Comptes de la Santé pour la période 2010-2015.



La consommation de soins et biens médicaux (CSBM) s’est élevée à 66,4 milliards Fcfp en 2015. Si elle a diminué de 0,4% entre 2010 et 2011, elle progresse depuis de 1% à 2% par an. Les soins hospitaliers, quant à eux ne cessent de croitre. Ils représentaient 48% des dépenses en 2009, ont dépassé les 50% en 2010 et représentent 52,5% en 2015.



La consommation de soins ambulatoires s’est stabilisée, malgré les épidémies de Zika et de Chikungunya. Dans le même temps, le poste « médicaments » a diminué de près de 700 millions Fcfp.



L’envolée des dépenses de transports des malades (+ 704 millions Fcfp soit 42%), est, quant à elle, essentiellement due (pour 400 millions Fcfp) au transport aérien inter îles, qui a atteint 1,4 milliard en 2015 (pour près de 30 000 évacuations). En effet, les soins hors territoire ont baissé de plus de 400 millions Fcfp. Cette baisse est directement liée à la mise en place d'un service d'oncologie au centre hospitalier du Taaone.



La dépense courante de santé s’élève en 2015 à 79,399 milliards Fcfp. Elle représente 14,4% du PIB et une dépense de 291 000 Fcfp par habitant.



Pour conclure, la dépense courante de santé est financée à hauteur de 77,3% par la Caisse de prévoyance sociale, le Pays prend en charge environ 10% des dépenses, l’Etat 3,6 et les ménages 6,3%, auxquels s’ajoutent 3,6% dans la catégorie « autres » (mutuelles ou encore redevances des professionnels).