La circulation sera modifiée durant la course de "la Tahitienne"

PIRAE, le 10/03/2017 - La course « La tahitienne » aura lieu ce samedi 11 mars 2017 à 17h au départ de l’hôtel de ville de Pirae devant la caserne des pompiers en direction de Arue.



Chaque année, cette course réservée aux femmes, attire un nombre record de participantes, en plus du public présent pour les encourager.



À noter qu’avant la course à 17 heures, l’évènement sera ouvert par une séance d’échauffement à partir de 16h30 dans les jardins de l’hôtel de ville.



Circulation modifiée



Pour assurer la sécurité des participantes et le bon déroulement de cette manifestation, la circulation sur l’avenue Ariipaea Pomare sera modifiée à partir de 16h40. Les barrages prévus seront levés en fonction de l’avancée des participantes.



La circulation devrait être totalement rétablie vers 18h15.