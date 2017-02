La campagne de lutte contre la filariose démarre le 9 mars à Bora Bora

BORA BORA, le 31/01/2017 - La municipalité s'organise avant le lancement de la prochaine campagne "prise observée directe (POD)", le 9 mars. L'occasion pour le premier magistrat de l'île de faire le point avec les représentants de la direction de la Santé. Des agents qui tirent la sonnette d'alarme pour inciter la population à prendre leurs médicaments et à éliminer les gîtes à moustiques.



Le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, a reçu vendredi dernier, deux représentantes de la direction de la Santé, Pauline Niva et Rose Rochais, l’adjointe de soins à la subdivision de la santé à Raiatea, Sylvana Tiatoa et une infirmière du dispensaire de Bora Bora, Hina Scholermann.



L'occasion pour ces personnalités de faire un point avant le lancement de la prochaine campagne de " prise observée directe (POD) ", en mars prochain.



Mise en place depuis 2010, la POD consiste à avaler les médicaments devant la personne qui les a distribués, pour s'assurer que les habitants jouent bien le jeu.



Cependant, la direction de la Santé voudrait tout de même améliorer certains points, " notamment sur l’hygiène et la communication au grand public. Les administrés n’ont pas conscience de la gravité de la filariose et des maladies transmises par le moustique. Par exemple, la filariose est incurable ! Ces cachets peuvent les protéger, il faut les prendre ", précise Pauline Niva.



Éliminer les gîtes à moustiques présents dans vos jardins devrait être obligatoire.