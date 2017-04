La Turquie bloque l'accès à l'encyclopédie en ligne Wikipedia

Istanbul, Turquie | AFP | samedi 29/04/2017 - Les autorités turques bloquaient samedi l'accès à Wikipedia, dernière suspension en date d'un site internet, qui serait liée à des articles de l'encyclopédie établissant un lien entre Ankara et des organisations extrémistes.



La fermeture de l'accès en toutes langues du site en Turquie a été détectée à 5H00 GMT, à la suite d'une mesure administrative des autorités, selon Turkey Blocks, un organisme de surveillance en ligne.



Les habitants d'Istanbul ne pouvaient pas se connecter à Wikipedia, sauf en utilisant un accès VPN (réseau privé virtuel), mais les autres sites étaient accessibles normalement, a constaté l'AFP dans la journée.



"La perte d'accès correspond à l'utilisation de filtres utilisés pour censurer des contenus", a affirmé Turkey Blocks.



L'Autorité des technologies de communication et d'information (BTK) a ensuite confirmé qu'elle avait appliqué cette mesure, sans toutefois la motiver.



"Après une analyse technique et une évaluation juridique basée sur la loi 5651, une mesure administrative a été prise pour le site internet wikipedia.org", a expliqué la BTK.



La loi 5651, approuvée en 2014 par le Parlement, confère des pouvoirs substantiels à la BTK en matière de régulation d'internet, mais elle est aussi critiquée par les défenseurs de la liberté d'expression qui voient en elle un instrument de musellement.



Réagissant au blocage de Wikipedia, qu'il a fondé, Jimmy Wales a souligné sur Twitter que "l'accès à l'information est un droit humain fondamental. Peuple turc, je serai toujours à vos côtés pour défendre ce droit".



- 'Propagande terroriste' -



D'après l'agence de presse progouvernementale Anadolu, citant le ministère des Transports et des Télécommunications, les autorités ont pris la décision de bloquer le site après que Wikipedia a refusé de retirer des articles dans lesquels la Turquie serait "mise sur le même plan" que des groupes extrémistes et accusée de "collaborer" avec eux.



De même source, le blocage serait levé dès que ces articles auront été retirés.



Les autorités ne précisent pas de quelles organisations il s'agit, mais la Turquie réagit toujours très vivement à ce qu'elle assimile à de la "propagande terroriste" en faveur du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan engagé dans une sanglante lutte armée contre Ankara depuis 1984.



Certains critiques, dont des militants kurdes, accusent Ankara de parfois collaborer avec les jihadistes en Syrie, une allégation fermement rejetée par les autorités turques.



Wikipedia a vu un nouvel article consacré au "blocage de Wikipedia en Turquie en 2017" faire son apparition dans la journée.



Ces dernières années, les autorités turques ont bloqué temporairement à plusieurs reprises les accès à Facebook et Twitter, à l'occasion de grandes manifestations contre le pouvoir ou d'attentats, entraînant l'utilisation par les utilisateurs de VPN qui permet la connexion entre ordinateurs. Mais certains utilisateurs de VPN se plaignent d'être parfois bloqués.



Selon certains internautes, furieux de la suspension de Wikipedia, la raison pourrait aussi être l'abondance de critiques défavorables modifiant le portrait Wikipedia du président Recep Tayyip Erdogan, à la suite de sa victoire au référendum du 16 avril qui renforce ses pouvoirs.



En novembre 2016, après d'importantes suspensions des réseaux sociaux à la suite de l'arrestation controversée de députés kurdes, le Premier ministre Binali Yildirim avait reconnu que "de temps en temps, pour des raison de sécurité, nous pouvons prendre ce genre de mesures. (...) Elles sont temporaires. Quand le danger est passé, tout revient à la normale".



sjw/gde/mct



© Agence France-Presse