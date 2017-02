La Société et l'Ouest des Tuamotu en vigilance orange

PAPEETE, 17 février 2017 - Météo-France émet une alerte "vigilance orange" sur les archipels de la Société et des Tuamotu en raison de fortes pluies.



Ce vendredi matin à 8 heures, une vaste zone de très mauvais temps s’étend des Tuamotu centre au Tuamotu Sud. De fortes précipitations, des vents forts, une mer forte à localement très forte et des orages sont associés à cette zone. Le Nord des Tuamotu et les îles de la Société restent aussi sous un régime très perturbé, avec des cumuls de pluie localement très importants sur la Société.



Associée à ce mauvais temps, une dépression 13F ( ou 90P ) située à 2 heures ce matin vers 21,3 Sud et 144,8 Ouest (Sud de Hereheretue), a amorcé sa descente selon une trajectoire Sud-Sud-Est. Elle abordera le proche Est de Rapa ce vendredi en soirée. Des vents violents pouvant atteindre les 110 km/h en rafales et des précipitations abondantes sont présents et prévus de se maintenir pour les 24 prochaines heures. Une mer forte à très forte est associée à cette dépression.



Il est important de souligner que le mauvais temps s’étend bien au-delà de la dépression et ne se réduit pas à celle-ci.



SITUATION GENERALE SUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Une zone très perturbée affecte les régions de la Société et Tuamotu avec un minimum dépressionnaire centré au Sud de Hereheretue.



ILES DU VENT

Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies



Situation et évolutions prévues : Une forte activité pluvio orageuse affecte la Société. De forts cumuls de précipitations sont à attendre au Nord de Tahiti. La situation va persister au moins 24 heures.





ILES SOUS LE VENT

Phénomènes Météorologiques : Fortes pluies



Situation et évolutions prévues : Une forte activité pluvio orageuse affecte la Société. De forts cumuls de précipitations sont à attendre. La situation va persister au moins 24 heures.





AUSTRALES

Phénomènes Météorologiques : Vents forts



Début de suivi pour les zones : Rapa.



Situation et évolutions prévues : Une dépression descend des Tuamotu et vient tangenter Rapa par l'Est entre vendredi soir et samedi matin. Au plus près de cette dépression, les vents de Sud-Est puis Sud devraient atteindre de l'ordre de 60 kilomètres/heure en moyenne, et avoisiner les 110 kilomètres/heure en rafale. La mer se renforce également, avec des creux de l'ordre de 4, voire 5 mètres vendredi soir.





TUAMOTU-GAMBIER

Phénomènes Météorologiques : Vents fort, fortes pluies.



Maintien de suivi pour les zones : Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Ouest et Tuamotu Sud.

Fin de suivi pour la zone : Tuamotu Nord-Ouest, Tuamotu Centre Nord.



Situation et évolutions prévues : Une dépression positionnée au Sud de Hereheretue (Tuamotu Ouest) dans la nuit de jeudi à vendredi entretient des vents forts de Nord à Nord-Ouest (vent moyen de 60 kilomètres/heure et rafales sous grains de 110kilomètres/heure). A l'occasion, ces vents forts génèrent une mer forte à très forte avec des hauteurs atteignant de 4 à 5 mètres sur la moitié ouest Tuamotu et jusqu'à 6 mètres entre Hereheretue, Tematangi et Moruroa. Passages pluvieux et grains orageux engendrent également de gros cumuls de pluie. Malgré un temps encore perturbé, les critères de vigilance orange ne devraient plus être atteints sur Nord-Ouest et Centre Nord Tuamotu.





MARQUISES

Pas de bulletin de suivi en cours sur la Subdivision Administrative des îles Marquises.