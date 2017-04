La Semaine polynésienne du handicap commence lundi prochain

"Nous espérons vraiment que le public viendra nombreux, nous voulons les rencontrer et échanger avec eux"

"Tous ces thèmes sont liés, et c'est la difficulté. Par exemple l'insertion professionnelle est liée de près au transport, à l'accessibilité ou à l'éducation. Mais cette fois, c'est le monde du handicap qui organise les Assises et tout le monde sera là, donc on espère pouvoir mettre tout le monde d'accord. Parce qu'il y a déjà des lois excellentes, qui ne sont malheureusement pas assez appliquées, et il y a beaucoup d'initiatives à travers les entreprises et les administrations, qui doivent être coordonnées parce que pour l'instant tout le monde travaille dans son coin. Aujourd'hui on nous donne cette chance de vraiment construire quelque chose de positif pour les personnes handicapées !"

PAPEETE, le 18 avril 2017 -Une semaine pour découvrir et parler des handicaps en Polynésie, voilà une belle initiative de la fédération Te Niu o te Huma, qui regroupe 25 associations traitant du handicap dans nos îles .Cette Semaine polynésienne du handicap sera hébergée à la Présidence, à Papeete. Tous les jours dès 8h, du lundi 24 au jeudi 27 avril à midi, des stands permettront au public de découvrir le travail des associations, tandis que des ateliers très divers vous feront découvrir le quotidien des personnes handicapées.assure Alain Barrère, directeur de la fédération polynésienne de sports adaptés.Le vendredi 28 avril, c'est directement dans les associations que vous pourrez vous rendre, lors d'une grande journée portes ouvertes. Toutes les associations participantes et leurs adresses devraient être disponibles la semaine prochaine sur handicap-polynesie.com. En parallèle de ces animations pour le grand public, des Assises du handicap auront lieu dans les salles de la Présidence. Les associations, entreprises et représentants des forces publiques y aborderont les différents thèmes qui travaillent la communauté de plus de 9000 personnes handicapées polynésiennes : le transport, l'accessibilité, l'insertion professionnelle, la réglementation et l'éducation.La présidente de la fédération, Henriette Kamia, est très optimiste pour cet événement :