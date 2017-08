La Saga a fermé ses portes samedi

Comme chaque année, depuis maintenant 25 ans, des centaines d’enfants, issus de milieux défavorisés, ont en effet ainsi eu à nouveau la possibilité de passer de bonnes vacances scolaires, en s’initiant aux joies de la voile et en partageant des moments d’amitié et de bonheur avec d’autres enfants de leur âge.L’événement, créé sous l’impulsion d’Henri de Cornette de Saint Cyr, est aujourd’hui devenu un rendez-vous incontournable. Il a rassemblé, pour cette édition 2017, plus de 700 enfants sur la période juillet-août.Le ministre des Solidarités s’est félicité de l’existence d’un tel rassemblement qui joue un rôle très important auprès de la jeunesse grâce à une véritable chaîne de solidarité unissant les familles d’accueil, les éducateurs et les parrains de l’événement.La prochaine Saga aura lieu durant les vacances de fin d'année.Il est important de rappeler que la Saga dépend des aides reçues sous forme de subventions par les organisations (publiques et privées), de parrainages d’enfants ou encore de dons par les entreprises et les particuliers.Si vous souhaitez aider la Saga il est possible de faire des dons libres sur leur site www.sagatahiti.com . Vous pourrez également les suivre sur leur page Facebook.