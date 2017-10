La RDO devrait "être éclairée d'ici à la fin de l'année"

PAPEETE, le 18 octobre 2017 - La RDO est toujours en mal d'éclairage. Un problème qui devrait être résolu dans les mois à venir selon le ministre de l'Equipement, Luc Faatau.



"La RDO, sans éclairage, t'es mort!" C'est par cette phrase teintée d'ironie que de nombreux internautes ont commenté l'opération silhouettes noires lancée ce mardi par le gouvernement. Le ministre de l'Equipement, Luc Faatau, a communiqué sur l'installation de silhouettes noires au bord des routes de Tahiti et Moorea.



Celles-ci sont destinées à alerter les automobilistes sur les comportements à risques au volant mais aussi aux piétons, qui trop souvent marchent au bord de la RDO. Le communiqué de presse envoyé par les services de la communication de la présidence précisait : "Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, cinq personnes qui marchaient le long de la RDO ou qui ont tenté de la traverser, ont été renversées et l’une d’entre elles a même perdu la vie. Des silhouettes noires de plus grande dimension seront donc également installées le long de la RDO afin d’avertir le piéton qu’il encoure un danger de mort s’il marche en dehors des cheminements piétonniers, d’où le message choc : « Tu marches sur la RDO t’es mort »."



Beaucoup se sont alors interrogés sur l'éclairage de la RDO. En effet, depuis plus d'un an, les lampadaires qui bordent cette route où il est possible de rouler jusqu'à 90 km/h ne fonctionnent plus. La nuit, les automobilistes sont obligés de redoubler de vigilance et parfois, de rouler en plein phare. Le nombre de chiens écrasés qui jonchent cette voie rapide sont de plus en plus nombreux.



Fin 2016, le Pays a lancé un appel d'offres pour l'éclairage de la RDO. Le marché a été attribué en août, mois à laquelle la solution au problème aurait déjà dû être trouvée. Depuis, rien constatent les automobilistes.



Pour le ministre de l'Equipement, Luc Faatau, il s'agit là d'un problème technique dans la livraison de l'entreprise en charge de l'éclairage. "C'est un matériel assez particulier dont il est question ici. Il ne se fabrique pas en série, c'est en tout ce que nous explique l'entreprise, et je les crois. Il faut donc attendre la livraison du matériel", explique le ministre. Luc Faatau, espère que la RDO sera "éclairée d'ici la fin de l'année" . Tous comme les utilisateurs de la RDO, piétons ou automobilistes.