La Polynésie sur la route de la cocaïne

Ce chiffre, un record à l'échelle régionale, tend à montrer que la situation géographique de la Polynésie française en fait une étape incontournable sur les routes d'acheminement et d'importation du trafic de cocaïne entre le continent américain et l'Australie ou l'Asie du Sud-est. En effet, si le continent sud-américain, via sa production, est, depuis des décennies, au cœur du trafic international de cocaïne, le rapport mondial des Nations Unies sur les drogues en 2016 indique qu'à propos de l'Asie de l'est et du sud-est, les saisies réalisées ont triplé. Elles sont passées de 450 kg de prises annuelles moyennes sur la période 1998/2008 à 1,5 tonne l’an sur la période 2009/2014. Une augmentation considérable qui place donc la Polynésie française au cœur de l'axe entre le continent américain et le marché asiatique, en faisant ainsi un point de passage incontournable.



Outre sa position géographique, le territoire est victime de sa spécificité topographique, à savoir de son insularité et de son immensité océanique (5,5 millions de km2). Du fait de ses multiples îles, îlots et atolls, déserts pour certains d'entre eux, il est beaucoup plus aisé pour les trafiquants de passer à travers les mailles du filet que pour les autorités de contrôler chaque parcelle du territoire tant elles sont nombreuses, lointaines et dispersées. Lorsque l'on sait que des milliers d'embarcations transitent chaque année dans les eaux territoriales, le caractère aléatoire de la dernière saisie de 236 kilos est parfaitement représentatif des difficultés de contrôle de ces zones : chaque bateau peut être, en puissance, chargé de stupéfiants. Comme le précise d'ailleurs une source judiciaire: "sur certains îlots non habités, il n'est pas surprenant de constater que les tavana des îles voisines se voient progressivement obligés d'y placer une personne en surveillance".