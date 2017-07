La Polynésie s'intéresse au sport sur ordonnance

En Polynésie, ce concept est utilisé dans le domaine privé depuis 2014. Il y a trois ans, les docteurs Gillet, cardiologue, et Détrun ; généraliste, ont été sollicités par une société privée, Aquabike Coaching, pour cadrer la mise en place de cette pratique. Comme ils l'expliquent, " cette société nous a contactés car elle souhaitait inclure notre expertise dans le cadre du coaching avec un suivi médical. Chez les personnes atteintes d'affections de longue durée, nous nous sommes aperçus que cela était réellement bénéfique. Une récidive coûte beaucoup plus cher que de pousser les gens à exercer une activité physique. Les études montrent que la sédentarité est en cause dans 30% des maladies. Sur le territoire, l'obésité est une problématique majeure que nous souhaitons combattre ".



Si la pratique sort du cadre privé, les deux praticiens aimeraient, sur le long terme, qu'un centre puisse voir le jour à l'image de ceux déjà mis en place dans de nombreux pays. " Actuellement, cela se pratique à domicile et nous constatons concrètement les bienfaits de cette pratique. Il y a plus d'un an, nous avons reçu une vieille dame qui avait perdu une grande partie de sa mobilité. Nous l'avons accompagnée par un rééquilibrage alimentaire ainsi que par la pratique d'une activité physique. Aujourd'hui, cette patiente âgée de 85 ans a retrouvé une forme d'indépendance et peut même reprendre le volant ! "