La Polynésie n'est pas en capacité d'accueillir les jeux du Pacifique

PAPEETE, le 12 juillet 2017- Mercredi, Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement a indiqué, à l'issu du conseil des ministres, que la Polynésie n'est pas en mesure d'accueillir les jeux du Pacifique 2019. Un courrier sera adressé au président du CIO local afin de l'informer de la position du Pays.

Alors que la Polynésie française s'était portée candidate pour organiser les jeux du Pacifique de 2019 et de 2024, le Pays a fait savoir mercredi qu'il n'était pas en mesure d'accueillir les jeux du Pacifique 2019. Après le désistement du Tonga pour organiser les jeux du Pacifique 2019, la Polynésie aurait pu se porter candidate pour accueillir les jeux de 2019. Cependant mercredi, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que la Polynésie française ne serait pas en mesure d'accueillir les jeux. " C'est vraiment impossible. Nous avons considéré cette ouverture, cette possibilité. Une étude a été réalisée par les services adéquats du Pays sur les installations que nous avons, sur la mise aux normes de ces installations, sur le fait de construire de nouvelles installations. Il y a quand même plusieurs dizaines de disciplines qui doivent pouvoir se mettre en place dans le cadre de ces jeux ", a déclaré Jean-Christophe Bouissou.



La ministre des Sports du Pays a dès sa prise de fonctions, souhaité mettre en place un schéma directeur des équipements sportifs et socio-éducatif, en vue du développement des pratiques physiques et sportives en Polynésie française pour les 20 prochaines années. L’audit technique des infrastructures sportives ainsi que la mission d’évaluation et d’expertise des équipements sportifs ont fait apparaître les retards importants accumulés depuis 2004, en matière de politique sportive. "Nous avons à revoir la piscine olympique, le stade de football, les pistes d'athlétisme ou il faut augmenter le nombre de couloirs. Bref, nous nous apercevons que pour réaliser tout ce qu'il faut réaliser il nous faut au moins quatre à cinq ans. Certains disent sept ans pour réaliser des équipements importants notamment sur Mamao, la Fautaua, le stade Pater. Nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à cette sollicitation ", explique le porte-parole du gouvernement.



Ainsi, les différentes infrastructures existantes doivent bénéficier d’investissements lourds pour leur remise à niveau. Le complexe sportif Fautaua sera rénové pour un montant de 1 080 000 000 XP. Il devrait être livré fin 2019. Le complexe sportif Pater devrait, lui, être livré en septembre 2020. Enfin, le complexe Mamao ne devrait pas être livré avant le second semestre 2020Selon le Pays, il serait donc impossible pour la Polynésie française d’accueillir dans des conditions correctes les Jeux du Pacifique en 2019, soit d’ici 2 ans. Il est à noter que face au désistement de Tonga, la Papouasie Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji qui ont accueilli respectivement les Jeux en 2015, 2011 et 2003 ont déjà répondu par la négative à l’instance décisionnaire pour l’organisation des XVIème Jeux du Pacifique.



"La ministre des Sports a donc proposé au Conseil des ministres d’émettre un avis négatif concernant l’organisation des Jeux du Pacifique en 2019. Un courrier officiel sera transmis au président du comité olympique de Polynésie française l’informant de la position du gouvernement sur ce dossier" indique le compte-rendu.



La Polynésie n'abandonne pas pour autant d'un jour accueillir les jeux du Pacifique, en effet Jean-Christophe Bouissou assure " Nous n'abandonnons pas l'idée. Si les pays membres de ces jeux du Pacifique acceptent de retenir la Polynésie tout en lui laissant le temps nécessaire sur les cinq à sept ans qui viennent nous pourrions organiser les jeux chez nous. "