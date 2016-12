La Polynésie écrite par Kersauson

PAPEETE, le 28 décembre 2016. Le navigateur Olivier de Kersauson s'est posé au fenua depuis une quinzaine d'années. Il vient de publier "Promenades en bord de mer et étonnements heureux" (Editions Cherche Midi), un livre dans lequel il raconte ses expériences en Polynésie française.



"J'ai quand même passé ma vie sur la mer, pendant quarante ans au moins huit mois par an", rappelle Olivier de Kersauson. Dans son dernier livre "Promenades en bord de mer et étonnements heureux", il rend hommage à Florence Arthaud, morte en mars 2015 dans un accident d'hélicoptère, et Eric Tabarly. "Mes morts me manquent, j’y pense souvent, jamais je n’en parle. Florence et Éric, ce sont des pans entiers de ma vie, des moments de connaissances et de rires" , raconte le navigateur. Pas de nostalgie pour le vainqueur à deux reprises du trophée Jules-Verne. "Aujourd’hui que je suis un homme vieillissant, je ne veux pas gâcher mon quotidien avec des choses malheureuses qui viendraient le contrarier", confie-t-il.



Dans ce dernier livre, Olivier de Kersauson, qui s'est posé au fenua depuis une quinzaine d'années, parle de la Polynésie et de la Bretagne, région où il est né et a grandi. " La Bretagne et la Polynésie sont liées. Quand Gauguin passe de Pont-Aven aux Marquises, ce n’est pas un hasard" , met-il en avant. " En Bretagne et en Polynésie, j’ai l’impression que les émotions arrivent par des canaux similaires : de temps en temps, à Brest, j’ai des sensations de Polynésie, et à Tahiti, à cause de la mer, de la couleur, des nuages, j’ai des sensations de Bretagne."

"L'Amiral" parle longuement de ses excursions, de ses expériences et de sens sensations au fenua. Aux lecteurs métropolitains, il explique le "aita pe'a pe'a" – "C’est le Carpe diem du Pacifique Sud" et le "fiu" – " une façon de déclarer ne plus avoir envie de quelque chose, en ne culpabilisant absolument pas" .