"La Petite marchande d'allumettes" : le spectacle de noël de la Maison de la culture

PAPEETE, le 21 novembre 2017 - Pour fêter noël et pour clôturer son année de spectacle, la Maison de la culture avec l'Académie de danse Annie Fayn proposent une interprétation du conte d'Andersen La Petite marchande d'allumettes.

Le conte la petite marchande d'allumettes de Hans Christian Andersen a été publié pour la première fois en novembre 1845. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui vend des allumettes dans une rue enneigée la nuit du jour de l'an.



La petite marchande est épuisée, elle a froid mais, n'ayant pas vendu d'allumettes, elle n'ose rentrer. Elle se blottit entre deux maisons, grelotante.



Pour se réchauffer elle craque plusieurs allumettes. Les flammes qui naissent sont l'occasion pour elle de voir différentes scènes de bonheur, un savoureux repas, un sapin de noël lumineux, une famille heureuse. Et c'est avec ses images qu'elle se réchauffe le cœur.



Dans la dernière flamme elle voit sa grand-mère disparue il y a peu. Cette dernière emporte vers les cieux sa petite-fille retrouvée sans vie le lendemain matin, le sourire aux lèvres.



Un conte "coup de cœur"



Pour Annie Fayn, ce conte apparemment sombre est en fait " plein d'espoir et d'optimisme ". C'est " un beau conte plein d'émotion. Beaucoup de gens pensent qu'il est triste alors qu'au contraire, il est plein de gaité ". Pour Annie et Marion Fayn c'est " un coup de cœur ".



Quatre-vingt-douze danseurs seront sur scène le jeudi 7 et le vendredi 8 décembre pour interpréter ce conte. Marion Fayn, chorégraphe, a souhaité abordé ce conte avec une vision contemporaine. " La tendance est à l'individualisation, les gens sont concentrés sur leur travail, leur propre réussite sociale. L'interprétation du conte d'Andersen est l'occasion de parler de rêve et d'espoir ."



Les artistes de danse classique et contemporaine seront sur scène avec des variations du répertoire tirées du ballet de Coppelia. Sept tableaux se succéderont : la rue (contemporain), soir de fête : 1ère allumette (classique), les poupées : 2ème allumette (classique), le sapin : 3ème allumette (classique), la neige (contemporain), les étoiles (classique), noël (final).



Des décors visuels projetés et une chorale



Pour ajouter du rêve au show, des décors virtuels seront projetés. Une animation vidéo indiquera le contexte, la rue, la neige, les apparitions magiques de la grand-mère, les souvenirs de la petite marchande d'allumettes. Danseurs et danseuses évolueront sur une bande son mais également sur les voix d'Emmanuelle Vidal et la chorale Te reo nui qui interprèteront des chants de noël.