La POD uniquement aux îles Sous-le-Vent et aux Marquises Sud

La campagne 2017 pour la POD (prise observée directe) afin de lutter contre la filariose démarre le 1er mars, elle durera jusqu'à fin avril. Pour la première année, la POD ne concernera que les habitants des îles Sous-le-Vent et des Marquises et les personnes étant amenées à se rendre souvent dans ces îles.



La population résidant à Tahiti, Moorea et aux Tuamotu-Gambier n'aura pas à avaler les comprimés antifilariens sauf cas particuliers (agriculteurs, personnes habitant dans les vallées reculées, résidents de la zone urbaine qui travaillent ou se rendent régulièrement en zone rurale ou dans les archipels). Les élèves internes originaires des îles Sous-le-Vent et des Marquises Sud et qui sont scolarisés à Tahiti ou Moorea pourront prendre leur comprimés contre la filariose dans leur établissement scolaire.



Nouveauté cette année : pour la zone urbaine, il n'y aura pas de distribution systématique dans les écoles ni dans les communautés religieuses.



La distribution des comprimés de DEC Esai, qui a remplacé la Notézine en 2015, sera supervisée par des professionnels de santé et/ou des bénévoles spécifiquement formés.



C'est donc la première année qu'il n'y a pas de prise observée directe systématique sur l'ensemble de Tahiti et Moorea. Ce changement de stratégie sanitaire résulte d'un constat que la maladie, diffusée par le moustique Aedes Polynesiensis, a largement reculé. Depuis 2014, des études ont montré que les précédentes campagnes de la POD depuis 2010 avaient été très efficaces.



Une enquête menée auprès des enfants ayant reçu leurs doses de comprimés antifilariens durant les cinq ans précédents en milieu scolaire (sur Tahiti et Moorea) a montré de bons résultats : un seul enfant à Moorea a été contrôlé positif. De manière plus globale en Polynésie française, la prévalence de l'antigénémie est inférieure à 1 % à l'exception des îles Sous-le-Vent et des Marquises Sud. Aux Marquises et aux îles Sous-le-Vent, le taux de prévalence est respectivement de 1.8 et 1.9 %. C'est pourquoi la stratégie de lutte contre la filariose change cette année.