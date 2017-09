La Nuit des publivores revient avec un nouveau thème "universal love"

PAPEETE, le 20 septembre 2017 - Le rendez-vous, organisé en local par Tahiti Expert Events, consiste en la projection de sports publicitaires choisis. L'objectif ? Faire rire et pleurer, mais aussi faire réagir. Pour cette deuxième édition, les projections seront entrecoupées d'intermèdes animés par les All in one et le duo Seb & Katia, anciens artistes du Cirque du soleil.



" On revient avec le même format que l'an passé ", annonce Kaha Brown, gérante de Tahiti expert Events, à propos de l'événement la Nuit des publivores. " On va projeter des publicités choisies et proposer des animations tout au long d'une soirée qui se veut hors norme ", explique-t-elle. "La Nuit des publivores c'est un rendez-vous national qui est organisé dans 35 destinations dans le monde. À Tahiti, nous avons la chance de pouvoir l'adapter aux attentes et habitudes du territoire."



Une photographie du monde des agences publicitaires



En France, La Nuit des publivores c'est cinq sessions de projections de spots publicitaires de 45 minutes chacun. " C'est une sorte de photographie de tout ce qui s'est passé dans le monde des agences de pubs du monde. " Ce qui se fait de mieux, de plus original, de plus inventif, de plus choquant aussi parfois. La soirée s'adresse à un public averti, déjà rompu au visionnage de publicités. " Pour rendre cette soirée accessible à un public plus large, nous avons raccourci les sessions de projections. " Trois sessions de 30 minutes chacune seront proposées à l'occasion de la version polynésienne.



La réduction du nombre de sessions et des temps de projections a impliqué une sélection des spots. " L'idée était de rendre le spectacle accessible à un public familial. Nous avons donc retiré les publicités trop choquantes ."



Le thème retenu pour l'édition 2017 de la nuit des publivores est "universal love". Entendez l'amour entre deux êtres mais aussi pour le sport, la nature… "En bref les passions de toutes sortes", résume Kaha Brown. Tout ce qui donne un peu de piment à la vie.



"On met le paquet !"



Une attention particulière a été apportée aux animations. " On met le paquet encore cette année! " Les animations sont le point fort de la version locale de l'événement, reconnu par un certain nombre de producteurs étrangers de La Nuit des publivores. " Nous avons des compétences en direction artistiques à Tahiti expert Events, nous avons donc fait appel à des artistes du territoire que nous avons accompagné dans la création de leur show et la mise en scène pour garder une cohérence et faire de la soirée un rendez-vous unique et original, quelque chose qui ne soit pas attendu ."



Une fanzone accueillera les spectateurs avant les projections et pendant l'entracte avec, au programme : des espaces photos fun, un atelier de tattoo éphémère, une expo vintage de vespa, un espace de jeu préparé par la fédération de tir à l'arc, un espace de graffiti en live avec Jops, un espace speed dating avec deux " beaux mecs " et deux "belles nanas " que les visiteurs seront invités à draguer en moins une minute. " On est là sur le jeu, il faut prendre ça avec humour. "



La soirée sera animée par Christopher Prenat et Édouard Malakai. Chaque session de projection sera introduite par un show. Les All In One (vainqueurs de la finale France du concours Hip hop international) seront les premiers à entrer en scène. Ils proposeront un medley dansé. Suivra un show aérien du duo Seb & Katia, ancien artiste du Cirque du soleil. Enfin, un flash mob avec tous les artistes viendra conclure l'événement.



De nombreux lots seront à gagner tout au long de la soirée, dont un aller-retour pour Paris et une invitation à la soirée parisienne de La Nuit des publivores. Cette dernière, prévue ce mois d'octobre a finalement été reportée à mars 2018 pour des raisons personnels de l'organisateur.