La Mission remporte la seconde édition du Hura I Papeete

PAPEETE, le 3 avril 2017. Pas moins de 800 spectateurs se sont déplacés pour acclamer et supporter leur quartier en compétition lors de la seconde édition du Hura I Papeete dans la salle Maco Nena à Tipaerui, samedi soir.



Plus de 300 personnes ont participé à la seconde édition du Hura I Papeete dans la salle Maco Nena à Tipaerui. Près de 800 spectateurs sont venus assister au spectacle. La Mission a ouvert les festivités et sensibilisé le public aux préoccupations quotidiennes rencontrées par les habitants du quartier de « Te Aroha ».



Le quartier de Mama’o a quant à lui dansé, sous la plume de Valérie Gobrait, l’histoire des ancêtres des Tamarii Mama’o, les « Hee-Uri ».



Enfin, Tipaerui a closla soirée en rendant hommage à Marere Heiariki et aux bienfaits de l’huile de Tamanu.



Chants, danses, orero, percussions, costumes végétaux, More … tous les éléments étaient réunis afin de présenter un spectacle haut en couleur, digne d’un mini heiva des quartiers.



Le jury, composé de Hinavai Raveino, Johan Paheroo et Linda Lai Ah Chee, présidente, n’ont pas eu la tâche facile. C’est au final le quartier de La Mission qui a remporté le premier prix spectacle. Pour rappel, cette manifestation, organisée par la Ville de Papeete et l'association Agir pour l'insertion, vise à faire émerger les talents artistiques de la jeunesse de Papeete.