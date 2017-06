La Journée mondiale du donneur de sang c'est mercredi

PAPEETE, le 13 juin 2017 - Ce mercredi 14 juin, l'Organisation mondiale de la santé organise la journée mondiale du donneur de sang. Pour les Polynésiens qui souhaitent y participer, le centre de transfusion sanguine les attend au centre hospitalier à Pirae.



"Donner du sang. Donner maintenant. Donner souvent." Le slogan de cette journée mondiale du donneur de sang 2017, organisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a un écho particulier en Polynésie française. Le Centre de transfusion sanguine (CTS), situé au centre hospitalier du Taaone, tourne toujours à flux tendu.



A l'occasion de cette journée spéciale, le centre espère recevoir de nombreux donneurs. "L'année dernière, cette journée avait été un véritable succès. Nous avions eu plus de 200 personnes qui étaient venues dans les locaux du CTS" , confie le docteur Frédéric Beau. A l'heure actuelle, le centre de transfusion sanguine distribue une vingtaine de produits sanguins par jour. Pour être à l'équilibre, il faudrait le même nombre de donneurs par jour.



Les médecins du CTS misent beaucoup sur cette journée mondiale du donneur de sang pour alimenter leur stock, avant la période de pénurie. Chaque année, au mois de juillet, le nombre de dons est en chute libre. "C'est compliqué toute l'année pour nous mais il est vrai que ça l'est d'autant plus quand juillet et les vacances arrivent. Il y a moins de gens qui se présentent au centre et, lorsque nous allons faire des collectes à l'extérieur, il y a moins de personnes dans les entreprises." La journée organisée par l'OMS "tombe à point nommé". Pour ceux qui souhaitent y participer, rendez-vous au centre hospitalier de la Polynésie française, dans les locaux du centre de transfusion sanguine.