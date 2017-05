La Galatea, la perle très précieuse originaire des Gambier

"Il gravait ou taillait les perles pour ses bijoux. Mais une fois, il a raté sa création et a trop taillé. Le nucléus est alors devenu visible. C'est là qu'il a eu l'idée de remplacer le nucléus classique par une pierre semi-précieuse…" , raconte John Rere,"tombé dans les perles par hasard".



La magie prend forme. Très vite, la perle Galatea devient la marque de fabrique des deux associés. Le style est travaillé et reconnaissable au premier coup d'œil. La technique est toujours la même. Le nucléus blanc en coquillages est remplacé par des pierres semi-précieuses au cours de la greffe. La perle se forme autour. Pour donner vie à la Galatea, il suffit de tailler la perle et de laisser la pierre apparaître. John Rere et son associé, Chi Huynh, ont déposé le brevet l'année de la création. "C'est une perle unique au monde", se réjouit le perliculteur.



La production de perles de John Rere est consacrée en grande partie à la Galatea. La greffe est faite en Polynésie française. La taille de la perle, elle, est réalisée par les équipes de l'artisan créateur américain dans son atelier au Vietnam. Plus d'une centaine de personnes y travaillent. "Ce n'est pas possible de tailler la pierre ici, le coût est trop élevé" , indique Louis Tchen, collaborateur de John Rere, en charge de la partie commerciale.



En vente sur le territoire depuis 2013, les perles de John Rere ne sont en revanche pas exportables à cause de la réglementation en vigueur. "Nous attendons que celle-ci change, je ne sais pas quand cela se fera. Mais si c'est plus facile d'exporter, alors nous pourrons enfin vendre la perle comme ce devrait être le cas et ce sera très intéressant pour la Polynésie française" , assure le commercial.



John Rere et ses associés espèrent ainsi développer leur produit et créer de l'emploi au fenua. "C'est une perle de la nouvelle génération ", expose Louis Tchen. "Tous ceux qui disent que nous dénaturons la perle de Tahiti ne sont pas dans le vrai. Nous n'utilisons pas de nucléus blanc, c'est une perle spécialement produite pour être taillée. Elle n'a rien à voir avec la perle de Tahiti…"