La Française Iris Mittenaere élue Miss Univers (PHOTOS)

Manille, Philippines | AFP | lundi 29/01/2017 - La Française Iris Mittenaere, 24 ans, a été élue lundi Miss Univers lors d'un concours télévisé organisé à Manille, devançant ses concurrentes Miss Haïti et Miss Colombie.



Née à Lille, dans le nord de la France, cette étudiante en chirurgie dentaire avait été élue Miss France en 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015.



Cette grande brune d'1m72 s'était engagée, si elle remportait le concours de beauté, à faire campagne pour la promotion de l'hygiène bucco-dentaire, selon le site de Miss Univers, qui précise qu'elle aime "l es sports extrêmes, les voyages et cuisiner des plats français ".



Elle a devancé en finale la Haïtienne Raquel Pelissier et la Colombienne Andrea Tovar.



" Incroyable!!!!! Elle l'a fait!!! Tellement fière!!! ", l'a félicitée dans un tweet Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, elle-même Miss France 2002.



Au total, 86 jeunes femmes étaient en lice pour succéder à la Philippine Pia Alonzo Wurtzbach, qui avait été élue en décembre 2015 après une énorme bourde télévisée du présentateur qui avait initialement couronné Miss Colombie.