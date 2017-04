"La Folie douce" : l'Ibiza des cimes déferle à Tahiti et Moorea !

PUNAAUIA, le 27 avril 2017 - Ça bouge au fenua ! Après avoir fait venir des grands noms de l'électro, et notamment Bob Sinclar le 7 avril dernier, Synergence Events continue de nous surprendre en invitant "La Folie douce" sous les cocotiers. Véritable phénomène mondial, le club d'altitude le plus branché débarque à Tahiti et Moorea pour deux événements festifs : le 5 mai au Blue Banana et le 7 mai au Sofitel Moorea.





Ski, neige, champagne, la fête à 2 500 mètres d'altitude… La Folie douce, vous connaissez ? Nightclubbers et autres bringueurs, vous allez adorer. Innovée en 1981, à Val d’Isère, dans les Alpes, La Folie douce (d)étonne. En plein air, sur fond de shows hauts en couleur qui réinventent le cabaret moderne, elle invite toutes les générations à mixer les plaisirs d’une cuisine généreuse avec les joies du clubbing. DJs, chanteurs, danseurs, performers, musiciens et meneurs de revue vous entraînent dans des spectacles étourdissants et exceptionnels, uniques en leur genre. En créant la Folie Douce, Luc Reversade a bousculé et dépoussiéré les codes de l’entertainment en montagne. Né en hiver et exploité chaque saison sur les sites de Val d’Isère, Val Thorens, Méribel, Saint Gervais et l’Alpe d’Huez, ce concept festif s'est développé "tout schuss" et ne fait plus seulement vibrer les sommets alpins.