La Délégation présente pour la première fois au Festival polynésien en France

FRANCE, le 29/05/2017 - La Déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang était présente ce week-end, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, pour participer au 12ème Festival polynésien organisé par l’association Te Hoa No Porinetia. Jeudi soir, elle a assisté à l’ouverture de l’évènement, qui s’est tenue en présence notamment du maire de la ville, Jean-Michel Catelinois, et du président de Te Hoa No Porinetia, Jean-Michel Amsallem.



Lors de son intervention, la Déléguée s’est réjouie de voir la Polynésie française mise, à nouveau, à l’honneur à Saint-Paul-Trois-Châteaux, après l’année d’interruption connue par la manifestation en 2016. Elle a remercié le maire qui a bien voulu accueillir, cette année encore, le festival, devenu aujourd’hui, un évènement culturel très attendu par la communauté polynésienne de l’hexagone.



Enfin, elle a salué le travail remarquable réalisé par Jean-Michel Amsallem et son équipe, et a exprimé le souhait que la 13ème édition de l’évènement puisse se tenir en 2018. Une marque de soutien très appréciée par le président de Te Hoa No Porinetia, Jean-Michel Amsallem, qui a remercié chaleureusement Caroline Tang pour sa présence et son appui, permettant à l’association de continuer à promouvoir la culture polynésienne.



Événement polynésien majeur de l’hexagone



Créé en 2003, le festival de Saint-Paul-Trois-Châteaux est un événement polynésien majeur de l’hexagone, où sont mis à l’honneur durant trois jours, l’artisanat, la danse, le tatouage, la gastronomie et divers produits du " fenua ", au sein notamment d’un village éphémère. Selon l’organisateur, l’évènement a bénéficié d’une fréquentation de 10 000 personnes cette année.



Pour la première fois, la Délégation y tenait un stand où les visiteurs pouvaient recueillir des informations générales sur la Polynésie française. Une exposition présentant l’histoire, la géographie, la faune ou encore les us et coutumes de la Polynésie, était, par ailleurs, proposée au public. Au total, une cinquantaine d’exposants étaient présents au sein du village polynésien. Durant les trois jours d’évènement, Caroline Tang est allée à la rencontre de chacun d’entre eux, pour les remercier de promouvoir, par leur activité, la culture du Pays.