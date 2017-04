La Conserverie de Tahiti inaugurée

PAPEETE, 7 avril 2017 - Le vice-Président, Teva Rohfritsch, le ministre du Développement des ressources primaires, Tearii Alpha, et le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, le représentant de l’Assemblée de la Polynésie française, René Temeharo, et le directeur général de la CCISM (Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers), André Bihannic, ont participé, jeudi soir, à Papara, à l’inauguration de la Conserverie de Tahiti de Vaimiti Tunoa Vanel, lauréate 2016 du concours de création et développement des entreprises dans la catégorie agroalimentaire.



Récompensée pour son projet de réalisation de rillettes de thons en conserve, cette jeune entrepreneuse de 28 ans, diplômée en ingénierie agricole et agroalimentaire, est revenue en Polynésie avec l’idée de valoriser et de diversifier les produits issus de la filière pêche polynésienne. C’est après un an de travail et de préparation, avec le soutien du Pays, de la DGAE (Direction générale des affaires économiques), de la CCISM, de la Sofidep et du pôle d’innovation Tahiti Fa’ahotu, pour l’accompagnement technique et financier, que cette épicerie fine a pu voir le jour.



Le Vice-Président, Teva Rohfritsch, a souligné qu’en remportant le 2ème prix du concours Poly’nov de Tahiti Fa’ahotu mais aussi le 1er prix de la création d’entreprise, Vaimiti Tunoa Vanel est devenue le « symbole du courage, de la persévérance et de la réussite des jeunes ». Il a souhaité qu’au travers des actions mises en œuvre par le gouvernement, d’autres jeunes soient inspirés par son parcours et prennent l’initiative de créer leur entreprise.



Le ministre du Développement des ressources primaires, Tearii Alpha, a également tenu à saluer cette initiative, car celle-ci contribue, non seulement, à valoriser la filière pêche mais aussi à développer l’économie des communes. Située à Papara, la Conserverie de Tahiti emploie en effet deux personnes habitant dans cette commune.