La Communauté du Pacifique, acteur clé du développement régional

70 ans après la création de la CPS, en 1947, sa mission première n’a pas changé. La communauté travaille avec différentes organisations non-gouvernementales et accompagne les services techniques des Pays et Territoires du Pacifique. "Nous n’intervenons pas si un Pays ne nous le demande pas. Il faut que la démarche vienne du Pays ou du territoire pour que nos équipes leur viennent en aide…" , explique Cameron Diver, le directeur adjoint de la CPS.



La CPS agit sur tous les fronts en suivant une approche multisectorielle. Santé, éducation, culture, environnement, sciences : tous les thèmes sont étudiés afin d’apporter une réponse, et si possible, une solution, au Pays qui sollicite l’appui technique de la CPS. Il peut s’agir de standardiser les normes de qualification dans les différents Pays ou encore d’apporter une assistance aux Pays pour qu’ils remplissent leurs obligations en matière de respect des droits de l’Homme et d’égalité.



"L’objectif est de contribuer à l’autonomie et la résilience des communautés du Pacifique. Nous n’avons qu’un seul souhait, c’est qu’une organisation comme la nôtre n’ait plus de travail… Mais ce n’est pas pour demain" , ajoute le directeur adjoint. Compte tenu du nombre et de la taille des états et territoires membres de la CPS, l’organisation aura toujours du travail. "Il y aura toujours des petits états vulnérables au choc extérieur" , commente Cameron Diver.



Au fil de ses 70 années d’existence, l’accompagnement de la CPS a évolué. Tout comme les enjeux du Pacifique et les hommes qui en font partie. Mais la CPS a une constance : bâtir des projets qui bénéficient à l’ensemble de ses Pays membres.