La Codim doit mieux gérer "les deniers communautaires" selon la CTC

Autre point important du rapport, la Codim a peu investi dans le domaine de la mutualisation des moyens en raison d'une problématique de ressource humaine pour domicilier les compétences aux Marquises. Une question restée en suspens depuis 2010 et qui "n’a jamais été abordée sous l’angle des opportunités apportées par la CODIM."



Pour la CTC, il est impératif de développer la mutualisation des moyens entre les communes membres et la CODIM, notamment en termes de ressources humaines expertes dans les compétences de la collectivité.



Pour la chambre, la Codim parait avoir épuisé son objet initial et avoir atteint une phase qui appelle une nouvelle définition de ses compétences. Elle souligne que le statu quo comporte le risque d'inciter aux dépenses excessives, voire inutiles.



En effet, même si les charges sont maîtrisées, la chambre met en lumière d'importants crédits consacrés aux repas et aux réceptions. En 2013 particulièrement, ils auraient atteint un niveau important. Liées à l'accueil des membres de la Codim, ses dépenses concernent surtout les repas. Elles ont représenté une dépense de 1,7 millions Fcfp par an avec un maximum atteint en 2013 de 3,3 millions Fcfp.



Enfin, les frais de voyages, déplacements et missions ont atteint en moyenne une charge de 8 millions Fcfp par an. D'une part, ces frais sont liés aux coûts élevés des transports interinsulaires assurés par bateaux et par voie aérienne.



D'autre part, la CTC souligne deux déplacements onéreux. Le premier concerne le déplacement de cinq délégués communautaires en Chine pendant 13 jours, la facture s'est élevée à 12 millions de francs CFP. Ensuite, la CTC fait état d'un voyage d'élus au congrès des maires de Frances à Paris, qui relève davantage des communes de la communauté de communes.



Une gestion plus circonspecte des deniers communautaires est attendue. Dans ses recommandations, la chambre incite la Codim à maîtriser les dépenses de réception supportées par la collectivité et de restreindre les participations aux congrès et aux voyages d'étude hors Polynésie française.



La CTC met en garde : " Dans ces conditions, le maintien du mode de fonctionnement de la CODIM risque d’avoir des effets non désirés, propices aux dérives et au gaspillage par des subventionnements et des prises en charge de plus en plus large."