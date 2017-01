La Chine va envoyer des milliers d'ouvriers du bâtiment en Israël

Jérusalem, Non défini | AFP | mercredi 04/01/2017 - Israël et la Chine ont convenu de l'envoi de milliers d'ouvriers du bâtiment chinois dans l'Etat hébreu afin d'atténuer la crise immobilière qui affecte le pays depuis plus de huit ans, ont indiqué mercredi des responsables israéliens.



L'accord porte sur l'arrivée de quelque 6.000 travailleurs chinois en Israël au cours des six mois suivant sa signature, prévue fin février, selon un communiqué conjoint des ministères israéliens de l'Intérieur et des Finances.



Une délégation israélienne et le ministère chinois du Commerce ont signé le projet d'accord en Chine, a précisé le texte.



Les prix de l'immobilier en Israël n'ont cessé de croître depuis 2008, selon la Banque centrale, affectant considérablement le coût de la vie et provoquant une vague de manifestations en 2011.



L'arrivée des ouvriers chinois va "dynamiser les efforts pour résoudre la crise du logement", a affirmé le ministre israélien des Finances Moshe Kahlon cité dans le communiqué.



Il avait été vivement critiqué en août après la publication par le gouvernement d'un rapport montrant que les prix des appartements avaient encore augmenté de 8% en un an, son parti Koulanou ayant fait du logement son unique thème de campagne lors des élections de 2015.



Quelque 9.000 ouvriers étrangers du bâtiment, tous originaires de pays d'Europe de l'Est, travaillent actuellement en Israël, la moitié d'entre eux dans le cadre d'accords bilatéraux, a indiqué le ministère de l'Intérieur.



Selon lui, ces accords permettent de protéger les droits de ces travailleurs et empêchent des entreprises d'exploiter la main-d'oeuvre migrante.



