La Bibliothèque universitaire dévoile son fonds patrimonial polynésien

PUNAAUIA, le 12 septembre 2017 - Dans le cadre des Journées du patrimoine, la Bibliothèque universitaire dévoilera pour sa part, les vendredi 15 et samedi 16 septembre, ses collections rares et anciennes relatives au triangle polynésien. Elle accueille par ailleurs l'exposition "Pape o Tahiti, l’eau dans la culture polynésienne" jusqu'au 7 octobre.





Comme l’année dernière, c’est le fonds patrimonial polynésien que la Bibliothèque universitaire (BU) a souhaité mettre en avant lors des prochaines Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains. Il s’agit d’un fonds d’étude, de recherche et de conservation, comprenant plus de 5 000 documents anciens relatifs au triangle polynésien, dont certains sont rares et précieux. Il existe depuis 2 000 et s'enrichit d'environ 400 volumes par an. Celui-ci est habituellement conservé dans les magasins de la BU, mais il sera exposé pour l’occasion afin que le public puisse le consulter. Cartes, esquisses, gravures, journaux de bord, ouvrages en couverture "tapa" et raphia, mais aussi des œuvres épuisées et rares, telles que des vinyles de folklore tahitien des années 50, sans oublier l’inestimable "Visions polynésiennes" de Bobby Holcomb, les supports sont très variés.