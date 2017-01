La Banque de Tahiti propose un coup de pouce à ses clients

PAPEETE, le 27 janvier 2017 -Suite aux intempéries, la Banque de Tahiti a souhaité se montrer solidaire de ses clients sinistrés. Ainsi, elle a débloqué une enveloppe de crédit à taux exceptionnellement bas d'1 milliard de francs pour aider ses clients professionnels et 500 millions de francs pour aider les particuliers.



Pour venir en aide à ses clients sinistrés, La Banque de Tahiti débloque une enveloppe d’1 milliard de FCFP de ligne de crédit de trésorerie pour ses clients professionnels, artisans, commerçants, entreprises et une enveloppe de 500 millions de francs pour ses clients particuliers.



" Nous nous sommes interrogés avec le comité de direction générale de la banque ce que nous pouvions faire pour participer à l'indemnisation de nos clients sinistrés. Nous voyons que les situations de nos clients qu'ils soient professionnels ou particuliers sont très divers et donc on a imaginé plusieurs solutions dont la première a consisté à se dire on développe des fonds de façon importante pour permettre aux professionnels de débloquer de la trésorerie. Bien entendu, nous ne cherchons pas à gagner de l'argent dans cette affaire c'est pour cela que nous faisons un taux de 0,50 % pour cette ligne de trésorerie ", révèle le directeur général de la banque Patrice Tépélian. Les entreprises pourront ainsi emprunter jusqu'à 5 millions de francs sur un an à un taux d'intérêt de 0,50 %. Pour bénéficier de ces aides, il faudra néanmoins justifier le sinistre, soit pas photo, déclaration d'assurance ou attestation. "Nous souhaitons éviter les effets d'aubaine. Si nous restons flexibles, il faudra néanmoins justifier d'un sinistre. "



Pour les particuliers sinistrés, la BT débloque une enveloppe de 500 millions de francs avec un plafond d'emprunt de 500 000 francs à un taux d'intérêt de 1 % sur 12 mois.



Patrice Tépélian a assuré que les procédures d’octroi de ses prêts seraient rapides "nous passerons outre les circuits de délégation habituels". Ces conditions avantageuses sont réservées aux clients sinistrés de la Banque de Tahiti.



La BT compte, aujourd'hui, un portefeuille de 3000 clients professionnels et de 40 000 clients particuliers.