La 7ème édition du Farerei Haga a démarré à Rangiroa

RANGIROA, le 19/09/2017 - Sports et danses traditionnelles animeront l'atoll de Rangiroa jusqu'à samedi. L'ouverture du Farerei Haga s'est faite lundi en présence des élus communaux mais aussi du pays. Les habitants des atolls situés aux alentours ont fait également le déplacement pour participer à ce grand événement culturel de l'atoll.



C'est l'euphorie à Rangiroa jusqu'à samedi. La 7ème édition du Farerei Haga a ouvert ses portes lundi. Cet événement culturel de l'année rassemble aussi bien les habitants de Rangiroa, mais aussi celles et ceux qui résident dans les atolls situés aux alentours.



Un événement qui est organisé par le comité du tourisme de Rangiroa.



L'objectif est de faire découvrir la culture pa'umotu aux touristes. D'ailleurs, la plupart des hébergements affichent complet cette semaine.



Au programme, les épreuves des Tū'aro Mā'ohi en journée (va'a, concours de pêche…), et en soirée, le public retrouvera les concours de chants et de danses traditionnelles.



Un événement qui a été financé à hauteur de 8 millions de francs.



Lundi soir, le groupe de Tiputa a ouvert le bal. La troupe de Ohotu montera sur scène ce mardi soir.



Mercredi, place au triathlon et au concours de tressage. La soirée sera assurée par le groupe de Manihi.