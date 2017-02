La 2ème édition du "Raid des vahine" se tiendra le 18 février à Moorea

MOOREA, le 03/02/2017 - Cette course en montagne par équipe de deux a été créée l'année dernière par l'association "Te Moorea Club". Comme pour tous ses événements, l'objectif de l'association est de faire découvrir la beauté naturelle de l'île sœur. Le parcours de moins de 6 km comprend une montée raide mais courte avec une arrivée sur la plage de Temae. Les organisateurs attendent au moins 1 500 participantes.



Avec un parcours de moins de 6 km comprenant une courte montée raide, l'association " Te Moorea Club " lance la seconde édition du " Raid des vahine ", qui se tiendra le 18 février à Moorea.



Un concours de déguisement sera aussi organisé sans aucun thème particulier. Les participants à ce concours devront se présenter aux membres du jury avant le départ de la course.



La 1ère édition du Raid des vahine avait réuni 1 218 participants. Cette année, les organisateurs attendent au moins 1 500 athlètes.



L'âge limite pour participer à la course, est fixé à 15 ans.



" Pour les non licenciés en athlétisme et triathlon, la délivrance d'un certificat médical mentionnant "l'absence de contre-indication à la course à pied en compétition" est obligatoire. Il doit dater de moins d'un an à la date de la course et devra être fourni obligatoirement avec le bulletin d’inscription (la photocopie sera acceptée). Les licenciés en athlétisme devront donner leur numéro de licence club FFA. Les licenciés triathlon devront fournir une copie de leur carte de licence FTT (Fédération Tahitienne de Triathlon). Les autres licences ne sont pas acceptées (football, va’a, handball, …) ", indique le communiqué de l'association "Te Moorea Club".



Pour toutes informations complémentaires, contactez l'association au 89 58 98 94, ou par mail à temooreaclub@gmail.com.