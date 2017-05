La 25e édition de la Saga se fera à Papearii

25 ans que la Saga existe. Comment fait-on durer un projet de cette ampleur ?

"En ayant la foi. Parce que c'est inscrit dans l'ADN de l'école de voile. L'école de voile, sans la Saga, ne serait plus tout à fait la même. 25 ans ça marque, nous sommes tournés vers cette opération qui nous prend beaucoup de temps, mais nous apporte beaucoup parce qu'on a vu les résultats, parce que participer à l'évolution de ces enfants est gratifiant et cela nous fait grandir aussi."



La Saga a encore de beaux jours devant elle ?

"Je l'espère ! Je suis à la retraite depuis quelques années déjà, j'espère quand même que quelqu'un prendra le relais un jour. Il faut surtout que la Saga vive le plus longtemps possible. La Saga fait partie des institutions en Polynésie. C'est une organisation qui n'existe nulle part ailleurs, je ne connais pas d'endroit où il y ait une opération de ce type et de cette envergure. Elle se fait grâce à cette solidarité qui existe en Polynésie, à cet esprit particulier, cette gentillesse des familles qui accueillent naturellement des enfants. Les gens savent accueillir avec simplicité, avec amour, avec gentillesse donc je crois que c'est le pays rêvé pour ce type d'opération. Quand on prend une plante, qu'on enlève les mauvaises herbes, qu'on arrose et qu'on met un peu d'amour, eh bien, elle fleurit."



Vous disiez que vous avez moins de moyens que les années précédentes ?

"C'est plus difficile parce que nous ne sommes pas les seuls à mener des actions. Le Pays a traversé une période difficile et nous ne pouvons pas avoir, non plus, beaucoup d'exigences. Il faut comprendre qu'autour de nous, il y a aussi beaucoup d'organismes qui demandent de l'aide. Nous ne devons pas être trop gourmands. Il faut savoir faire preuve parfois de simplicité. Il est vrai que les entreprises nous aident moins, le Pays a eu quelquefois quelques difficultés, que l'on comprend tout à fait. Nous avons un principe qui est que même si on ne nous donne pas tous les ans nous ne sommes pas là pour critiquer, mais pour être reconnaissants. Jusqu'à présent, nous avons réussi à nous adapter, nous avons diminué de beaucoup nos dépenses. Cela se voit sur le matériel, nous avons du mal à renouveler notre matériel. L'essentiel c'est que la Saga survive et c'est pour cela que nous avons fait nos dernières Sagas à Tahiti pour moins dépenser. Notre rêve est de retourner dans les îles, et dans les îles Sous-le-Vent l'année prochaine et de permettre aux enfants de découvrir la Polynésie, découvrir ses beaux lagons de découvrir autre chose. C'est quelque chose qu'il faut leur offrir. Il faut que ces enfants sortent de leur quartier, de l'anonymat."