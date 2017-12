La 22ème édition de la corrida à Faa'a se fera ce samedi

FAA'A, le 01/12/2017 - La corrida ouvre le Taurua i Faa'a 2017. Organisée par l’AS Tefana athlétisme, ce rendez-vous sportif se tiendra le samedi 2 décembre dans la ville de Faa’a.



Comme de coutume les festivités du Taurua i Faa’a sera ouvert par la corrida de l’AS Tefana athlétisme. Cette course à pied fait le bonheur des adeptes de cette discipline car elle se tient durant la période festive.



« Cette année, nous organisons la 22ème édition ! Depuis la première course, les modalités n’ont pas changé, une distance de 8 km dans la ville de Faa’a. C’est suite à la demande du maire, Oscar Temaru, d’associer cet évènement sportif au Taurua.» propos recueillis auprès de Françoise Teriierooiterai, présidente de la section Athlétisme Tefana.



Cette course à pied se déroulera le samedi 2 décembre à 17 heures avec départ et arrivée à Carrefour Faa'a. Les bulletins d'inscriptions sont encore disponibles, aujourd’hui jusqu’à 16h30 à Aito Sport et demain samedi à 16h45 à Carrefour Faa'a. Sur place, il vous sera remis un tee-shirt et une bouteille d’eau. Tous à vos baskets et venez-vous amuser tout en courant ! Pour plus d’informations, contacter Françoise Teriierooiterai au 87 78 35 49.



À ce titre, ce samedi, de 17 heures à 20 heures, un dispositif de signalisation sera mis en place par la brigade de police de la commune de Faa’a, afin de réguler la circulation routière et garantir la sécurité des participants sur la route Nelson Mandela du centre commercial Pacific Plazza et le rond-point de Heiri.