La 17ème édition du salon du livre est en cours

PAPEETE, le 16 novembre 2017 - Le salon du livre a ouvert ses portes ce jeudi. Les auteurs, illustrateurs, éditeurs, imprimeurs, vendeurs de livres accueillent les visiteurs pendant quatre jours. Des ateliers, rencontres et conférences sont prévues pour faire vivre l'événement.



Le livre se livre. Ses pages, sages, partagent ses mondes et ses ondes. Ses personnages se montrent, sans ambages ni dommages. Ils invitent, de tout cœur, les visiteurs-lecteurs à rêver et se lâcher. Le livre, pour cette nouvelle édition surfe sur le thème du vers.



Il surfe aussi sur le thème du verre, du vert ou du vair. Le thème est libre, il dit le mot sans l'écrire. Aux lecteurs et à ceux qui les accueillent de l'écrire pour le dire.



Rendre le livre accessible au plus grand nombre



Co-organisé par l'association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la maison de la culture cet événement littéraire a lieu pour la 17ème fois à Tahiti. Il répond à une volonté, de la part de tous les acteurs impliqués, de rendre le livre accessible au plus grand nombre, quels que soient l'âge, l'origine, le statut...



Car, "le roman, les nouvelles, la poésie sont liés à l'essence de l'homme", assure le ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu. "Les arts littéraires manifestent sa liberté, sa culture et son génie, parlent parfois de son bonheur ou de son désespoir profond." Il ajoute qu'il faut "nous battre afin de redonner aux fondamentaux –la lecture, l'écriture- leur place : au centre du cercle de la connaissance, au cœur de l'éducation de nos enfants qui construirons avec leurs acquis le monde de demain". Plus qu'un rendez-vous, le salon est aussi un outil, un moyen de lutte.



Les temps forts



Tous les moyens sont bons pour répondre à l'objectif de mise à disposition du livre dans les mains du plus grand nombre : des auteurs et illustrateurs de renoms sont invités sur le territoire ils rencontrent les visiteurs à la maison de la culture et, pour certains, se rendent dans les établissements scolaires, des jeux et activités ainsi que des soirées sont organisées, des parcours de visite sont pensés spécialement pour les scolaires.