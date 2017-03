L'université ouvre une prépa pour les écoles d'ingénieurs

"la formation est en deux ans et prépare aux concours des 200 écoles d'ingénieurs. On vise les quatre principales banques de concours qui représentent 160 écoles, dont les Mines, les Ponts et chaussées, Centrale, les Arts et Métiers, Télécoms, etc."

"Il y a déjà une classe prépa PTSI au Taaone, qui forme par la voie physique et technologique. Nous c'est math-physique, e qu'on appelle "math sup / math spé". C'est plus théorique, mais c'est vraiment la voie privilégiée par les recrutements dans les écoles d'ingénieur, où il y a 10 fois plus de places réservées aux math sup / math spé. Donc on veut offrir à nos étudiants polynésiens un choix beaucoup plus large. La subtilité c'est que les classes prépa sont traditionnellement dans les lycées, mais depuis 2009 on peut faire des prépas en université, qui s’appellent cycles universitaire de préparation aux grandes écoles scientifiques, CUPGE. L'université propose déjà la prépa médecine, sur à peu près le même modèle mais en un an qui mène aux universités de médecine."

"Le programme est national, le même que dans toutes les classes prépas et cycles universitaires préparatoires de France"

"Il y a beaucoup de math, de physique, pas mal de chimie, de l'informatique, un petit peu d'anglais et de français… La spécificité c'est que c'est très dense, il y a beaucoup de choses et pour le faire en deux ans il va falloir un rythme de travail assez intense. Il y aura 30 heures de cours par semaine, plus des interrogations orales (les colles) en fin d'après-midi et des concours blancs tous les samedis. Et bien sûr beaucoup de travail personnel. Au bout de deux ans, les étudiants passent les concours. Dans toutes les prépas que j'ai connues, tout le monde arrive à avoir une école parmi les 160, même si ce n'était pas exactement celle qu'ils voulaient. Ensuite en école, c'est trois an, et c'est la voie royale vers le marché du travail."

"Il y a une sélection à l'entrée, parce qu'on veut un groupe d'étudiants soudé et dynamique qui va tenir le rythme. Je suis convaincu que presque tous intégreront une école d'ingénieur au bout des deux ans. On peut aussi redoubler la deuxième année, si on pense pouvoir faire mieux aux concours."

PAPEETE, le 1er mars 2017 -Les lycéens qui visent les grandes écoles métropolitaines ont de plus en plus de choix. La Polynésie compte désormais des classes préparatoires aux études de médecine (à l'Université), à Science-Po (tournant entre plusieurs lycées), à HEC (au lycée Gauguin) et désormais deux classes préparatoires aux écoles d'ingénieur.La deuxième vient d'ouvrir à l'Université de Polynésie française, et se nomme cycle Universitaire de Préparation aux Grandes Écoles Scientifiques voie Maths-Physique (CUPGE-MP). Gaetan Bisson, l'enseignant référent de cette nouvelle formation, nous explique queLa différence avec la prépa qui existe déjà au Taaone :La formation est universitaire, et coûtera donc le même prix que les licences traditionnelles. Par contre le travail sera très intense, au point qu'en deux ans les étudiants valident automatiquement une licence 2 de math et une licence 2 de physique chimie durant le cursus…explique Gaetan Bisson.Pour limiter les décrochages, l'université ne prendra que 15 étudiants sur dossier :Les lycéens intéressés peuvent se porter candidats sur le site d'orientation post-bac, APB. Une réunion d'information est également organisée ce jeudi 2 mars à 17h30, amphi A2 de l'université.- La page UPF annonçant la réunion d'information de jeudi : www.upf.pf - Le site APB où les élèves peuvent postuler : https://www.admission-postbac.fr/ Les quatre banques de concours :- Les Concours Communes Mines-Ponts (9 écoles)- Les Concours Centrale-Supélec (11 écoles)- Les Concours Communs Polytechniques (CCP, anciennement ENSI) (62 écoles)- La banque e3a (75 écoles)