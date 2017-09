L'ultra marathonien Patrick Candé arrive 597ème au marathon du Médoc

Tout s'est très bien passé lors de ce marathon très spécial qu'est le marathon du Médoc. Je l'ai couru à une moyenne de 10 km/h en profitant de tous les ravitaillements très très bien fournis

Le marathon du Médoc était un test et le début d'une reprise sérieuse pour aborder le Sparthatlon à la fin du mois

Le vélo que je pratique depuis un mois en sillonnant la France n'aura pas été inutile car l'après marathon a été à peine ressenti

En plus des dégustations de vin on trouve après le 35ème kilomètre des ravitaillements d’huitres, entrecôtes, fromage, glace…

Au Medoc le chrono n’est pas la raison principale du marathon, seuls quelques participants jouent le classement.

C'est pas mal surtout que je suis parti dans les derniers et les premiers ravitaillements ont plus que 'bouchonnés'. J’ai d’ailleurs mis 33 minutes pour courir les trois premiers kilomètres.

d’un entrainement plus structuré pour le Spartathlon. Je suis actuellement pour deux semaines dans le sud à Mandelieu près de Cannes. Je vais courir quatre à cinq fois par semaines environ 25 km par jour. Je vais essayer d’avoir une hygiène de vie correcte et mettre de côté les dégustations de vins rouges. Je vais aussi faire quelques randonnées dans l’Estérel pour me familiariser avec les cotes et descentes

PAPEETE, le 18 septembre 2017 -! ", explique Patrick Candé.Ce coureur installé en Polynésie depuis 35 ans a une cinquantaine de marathons à son actif (il détient le record de participation au marathon de Moorea) et une cinquantaine d'ultra marathons. Il vient de participer au marathon du Médoc et se prépare pour le mythique Sparthatlon à la fin du mois.", précise Patrick Candé. "." Patrick Candé a participé au grand raid du Morbihan fin juin. Il a parcouru 177 kilomètres en moins de 42 heures, décrochant la première place de sa catégorie.Le marathon du Médoc est un des plus festif et prisé des marathons français qui attire plus de 9 000 personnes (nombre limité) venant de plus de 80 pays différents. Né en 1984, il repose toujours sur quatre piliers d'origine malgré le succès à savoir : la santé, le sport, la convivialité et la fête.La fête dure environ trois jours à Pauillac dans le Médoc. La veille de la course une soirée Mille-pâtes est organisée dans un château du Médoc, arrosée de bons vins. Des animations et feu d’artifice sont proposés le jour du marathon. Le lendemain, une balade de récupération a lieu dans les vignobles avec dégustation et déjeuner.Le "Médoc", comme les habitués le surnomment, serpente la région, traversant les domaines de 50 châteaux. Près de 90% des participants se déguisent et participent surtout pour l’ambiance. Ils profitent du parcours pour visiter. "", glisse Patrick Candé.Pour éviter que les coureurs ne s’installent trop longtemps aux ravitaillements l’organisation fixe un temps limite pour la réalisation du parcours qui est d’environ 6h30. Malgré cela nombreux sont ceux qui ne passent pas la ligne d’arrivée dans les délais. "Patrick Candé a couru son médoc 2017 en 4h16. Il est arrivé 597ème. Il s'en réjouit. "Pour lui, c'est le départ "." Rendez-vous le vendredi 29 septembre sur l'Acropole.