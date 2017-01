L'immunité des tribus indiennes en question en Amérique

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 09/01/2017 - La Cour suprême des Etats-Unis a examiné lundi une affaire susceptible de redéfinir le cadre de l'immunité juridique dont bénéficient les tribus indiennes, un dossier suivi de près par les autorités fédérales à Washington.



Comme souvent devant la plus haute juridiction américaine, l'épineux problème de droit posé a découlé d'un simple fait divers, en l'espèce un banal accident de la route remontant à 2011.



Un chauffeur de limousine nommé William Clarke transportait des clients d'un casino sur une autoroute du Connecticut, quand il a percuté par l'arrière une voiture dans laquelle se trouvait un couple, Brian et Michelle Lewis.



M. Clarke était salarié de la Mohegan Tribal Gaming Authority, un organisme dirigé par tribu des Mohegans qui possède le casino Mohegan Sun.



Le couple Lewis a poursuivi l'employé devant les tribunaux pour exiger réparation du dommage subi.



- Comme un ambassadeur ? -



Le chauffeur de la limousine a alors fait valoir qu'il ne saurait être jugé ainsi, ayant eu son accident dans le cadre de son travail pour le compte d'une tribu bénéficiant d'une immunité légale.



Problème pour les Lewis, la loi en vigueur chez les Mohegans se montre peu sévère à l'égard des chauffards et peu généreuse en terme de dommages-intérêts pour les victimes accidentées.



Le couple a donc entamé un long combat judiciaire de plus de cinq ans pour faire comparaître William Clarke devant la justice ordinaire, l'accident s'étant produit en dehors de la réserve des Mohegans et le chauffeur étant selon eux un justiciable comme les autres.



"L'employé d'une tribu (indienne) véhiculant les joueurs d'un casino devrait-il être traité comme le serait un ambassadeur étranger?", ont-ils interrogé.



En tant que "nations indigènes dépendantes", les tribus indiennes dûment enregistrées bénéficient pourtant d'une souveraineté incontestable aux Etats-Unis, et notamment d'une immunité contre toute poursuite en justice au pénal comme au civil, sauf exceptions législatives.



En pratique, les tribus peuvent contrôler leurs propres affaires internes et établir des tribunaux pour exercer la justice, leur souveraineté externe restant dévolue en Congrès: en la matière, les pouvoirs des Amérindiens sont assujettis aux traités et aux lois fédérales adoptés à Washington.



- Immunité, mais jusqu'où ? -



En se fondant sur ces textes, la Cour suprême du Connecticut a donné raison à William Clarke, en lui faisant profiter de l'immunité accordée aux Mohegans (tribu à ne pas confondre avec celle des Mohicans).



Les huit juges de la Cour suprême à Washington sont cependant apparus lundi globalement réceptifs aux arguments des Lewis.



Les magistrats Stephen Breyer et Samuel Alito ont notamment semblé s'inquiéter d'un possible blanc-seing délivré à d'éventuels dangers publics routiers issus de tribus indiennes.



"Il s'agit d'un accident de la route sur une autoroute publique dans le Connecticut", a souligné Eric Miller, l'avocat des victimes, en balayant l'idée d'une immunité extensible à l'accident avec les Clarke.



Le ministère américain de la Justice a de son côté souhaité intervenir dans ce débat sensible, par un argumentaire dans lequel il a demandé à la Cour suprême de casser l'arrêt des plus hauts magistrats du Connecticut.



La décision de la haute cour sera annoncée d'ici fin juin.