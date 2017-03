L’immobilier en Thaïlande à Tahiti du 6 au 16 mars

PAPEETE, le 3 mars 2017. Les conseillers Vauban Immobilier Thaïlande organisent des conférences et des rendez-vous privés du 6 au 16 mars 2017, à Papeete, Taravao et Moorea. L'objectif est de faire découvrir à la clientèle polynésienne les dernières opportunités d’investissement en Thaïlande.





Fort de son expérience de 10 ans et de son réseau de 8 agences dans les destinations les plus attractives de Thaïlande, Vauban s'engage à répondre à vos questions relatives à l'expatriation, la retraite et l'investissement locatif ou de villégiature au Pays du Sourire et de vous accompagner, étape par étape, jusqu'à la concrétisation de votre projet.



Vauban propose une large gamme de propriétés adaptées à tous types d'investissements en Thaïlande.



Retrouvez ci-dessous le programme.