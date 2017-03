"L'île de la grande solitude" : Isabelle Briand met encore en scène la Polynésie

PAPEETE, le 6 mars 2017 - Après "Le Voyage de Poema", la navigatrice bretonne, qui écume actuellement la Polynésie, vient de sortir un troisième roman, "L'île de la grande solitude". Bien qu'il s'agisse d'une fiction, Isabelle Briand plonge encore le lecteur dans le délicieux cadre de nos îles.





Amélie, jeune Bretonne du XIXe siècle, ne savait pas qu’en embarquant sur un navire, en route pour les mers du Sud, en compagnie de jeunes femmes tahitiennes, sa vie prendrait un cap exceptionnel et dramatique. C’est une île, oubliée de tous dans l’immense Pacifique Sud, qui recueillera et tiendra captive la jeune fille et ses compagnes ainsi que plusieurs hommes, bandits et malfrats. Une grande complicité et un grand secret les unira toutes : île et femmes, pendant des générations, jusqu’au jour où, 150 ans plus tard, un jeune navigateur canadien venu du grand large découvrira un étonnant document qui bouleversera l’histoire de l’île. Pendant des siècles, Are Nui passa inaperçue, seuls les anciens Polynésiens la connaissaient. Un naufrage sur ses dangereux récifs bouleversa sa quiétude. C’est le récit de femmes courageuses unies dans le malheur, d’une culture forte qui a surmonté les obstacles. Enfin dévoilé, le secret de l’île réunira trois familles éloignées dans le temps et l’espace.