L’humoriste Nadia Chibani prépare un nouveau show : Les Tribulations d’une popa’a

Les Tribulations d’une toquée c’est l’histoire d’une femme "très amoureuse" qui "pète les plombs" et qui en vient à faire "des choses abracadabrantes". C’est une femme candide et machiavélique. " Une femme déçue et donc dangereuse ." C’est Nadia Chibani. Elle revient sur son histoire compliquée qui l’a mise sur le chemin du one-woman-show, une activité qu’elle n’a jamais voulu faire.



" Un soir j’attendais un homme, j’étais prête à sortir, j’avais mis une belle robe. J’ai attendu, attendu, c’était un homme marié. Et puis j’ai reçu un pauvre texto me disant qu’il ne viendrait pas. C’est là que j’ai pété les plombs ." Elle s’est mise à tourner dans la pièce, à parler au mur, ivre de colère et de rage se demandant pourquoi il n’appelait pas. Pour ne pas sombrer, elle a pris un papier et un crayon.



" Je n’étais pas en mode journal intime mais en mode je me moque de moi, de lui." Elle a noirci plusieurs pages, ce qui l’a fait se sentir beaucoup mieux. "Parce que ce n’était plus dans ma tête ." Elle a fait relire ces pages à un ami dans le théâtre. " En fait, j’imaginais rédiger un recueil de théâtre entre Sexe and the city, Bridget Jones et Absolutely Fabulous, un recueil de textes cash et déjantés. Lui m’a dit que je tenais un squelette de pièce ."