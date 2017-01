L'horloger suisse H. Moser crée une montre en fromage

Zurich, Suisse | AFP | jeudi 12/01/2017 - L'horloger suisse H. Moser a dévoilé jeudi une montre en fromage à plus d'un million de francs suisses en pied de nez au récent changement dans la législation sur le label "fabriqué en Suisse".



Cette petite marque indépendante, spécialisée dans les montres de prestige, entend ainsi défendre les couleurs des manufactures qui fabriquent déjà l'essentiel de leurs pièces dans le pays alpin.



Depuis le 1er janvier, les horlogers suisses doivent s'approvisionner à hauteur de 60% en Suisse pour les composants qui entrent dans la fabrication de leurs montres afin de bénéficier du précieux label "Swiss Made", alors que la barre se situait auparavant à 50%.



Malgré ce durcissement, les petites manufactures qui se soumettent déjà à des exigences très strictes en la matière se trouvent désavantagées, a fait valoir la marque, pointant que plus de 95% des composants utilisés dans sa manufacture basée à Schaffhouse, au nord du pays, sont déjà d'origine suisse.



"A ce label laxiste et insuffisant, nous répondons par la dérision", a déclaré Edouard Meylan, le directeur général de cette société horlogère, cité dans un communiqué.



Sous sa forme actuelle, ce label, considéré comme un garant de qualité, sème la confusion dans l'esprit des consommateurs qui tendent à croire que les montres estampillées "Swiss Made", sont fabriquées à 100% en Suisse, a défendu la maison qui plaide en faveur de critères plus stricts.



Jouant sur les clichés autour de la Suisse, la marque a mis à l'honneur "une ressource naturelle 100% suisse", en créant cette pièce unique à base d'authentique fromage.



Le boîtier est fabriqué à partir d'un Vacherin Mont d'Or médaille d'or qui a été intégré à un matériau composite. Pour le bracelet, H. Moser a opté pour de la peau de vache suisse. Le cadran, de couleur rouge fumé, rappelle lui le drapeau du pays.



Son prix, en guise de manifeste, a été fixé à 1.081.291 francs suisses en référence au pacte fédéral du 1er août 1291, une alliance scellée au Moyen Âge entre les communautés des vallées d'Uri, de Schwyz et de Nidwald, situées au coeur des Alpes, qui est considérée l'événement fondateur de la Suisse.



Cette montre, baptisée "Swiss Mad Watch", sera présentée la semaine prochaine lors du Salon international de la haute horlogerie qui se tiendra à Genève du 16 au 20 janvier.