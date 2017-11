L'hommage des "anciens" de l'aviation civile à Paul Bernard

PAPEETE, 27 novembre 2017 - Les anciens de la compagnie des Transports Aériens Intercontinentaux (TAI), de la compagnie RAI et de l’Aviation Civile à Tahiti ont commémoré mercredi dernier le 57e anniversaire de l’arrivée du premier vol commercial, à Tahiti-Faa’a.



Le 16 octobre 1960, le premier DC7-C de la compagnie des Transports Aériens Intercontinentaux (TAI) se posait sur la piste de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Tous les ans afin de commémorer cet événement et rendre hommage à l’homme qui fut à l’origine de cette aventure humaine, une poignée d’anciens se réunit à la stèle érigée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a à la mémoire de la figure du transport aérien que fut Paul Bernard. Cet hommage était organisé mercredi dernier.



Les "anciens", présents à cette époque et ayant travaillé ensemble à la mise en place des infrastructures destinées à accueillir les premiers avions long-courriers à Tahiti, ainsi qu’à leur maintenance, se sont retrouvés afin de rendre hommage, comme chaque année, à cette grande figure de l’aviation commerciale que fut Paul Bernard.



Paul Bernard fut l’élément essentiel du désenclavement de la Polynésie française et de son ouverture au monde moderne, grâce à son action auprès du gouvernement français, à sa détermination et à sa vision de l’avenir de l’aviation dans le Pacifique sud afin que cette région du monde soit reliée de façon régulière au reste de la planète. " Un jour, disait-il, le tour de du monde sera effectué sur les ailes françaises ", ce qui est le cas aujourd’hui.



Dans le cadre de ce projet, une poignée d’agents de la TAI était venue s’installer à Tahiti et y est demeurée. Depuis près de soixante ans ces personnes ne se sont jamais perdues de vue, ont continué à se rencontrer et à rendre hommage, année après année, à Paul Bernard qui, en les rapprochant, a quelque part tissé ces liens qui les ont unis au travers de leurs professions respectives.



Une fois de plus, c’est afin de perpétuer sa mémoire que ces « anciens » se sont retrouvés autour de la stèle érigée à l’entrée du hall d’embarquement de l’aérogare de Tahiti-Faa’a, mercredi dernier. Histoire de rendre hommage à ce pionnier et de lui offrir quelques colliers de fleurs avant d’aller déjeuner ensemble et d’évoquer, une fois de plus, le temps des premiers vols commerciaux destinés à rapprocher Tahiti du reste du monde.