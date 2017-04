L’expédition de la pirogue Fa’afaite a révélé un important blanchissement corallien à Rurutu

Les suivis réalisés par Hannah Steewart aux Australes ont permis de révéler un blanchissement important des coraux à Rurutu. Selon les premières observations, entre 30 et 50% des colonies étaient blanchies devant les villages de Moerai et Avera. Les coraux blancs ne sont pas encore morts mais seulement malades. En raison d’un fort stress, ils ont perdu les algues symbiotiques, ou zooxanthelles, qui leur permettent de se développer en leur fournissant de l’énergie. Si le blanchissement se prolonge trop longtemps, le corail finit par mourir. Et de nombreuses colonies sont déjà mortes et recouvertes d’algues brunes à Rurutu. L’île a connu des records de chaleur ces derniers mois, inhabituels pour le climat des Australes, ce qui explique le blanchissement important des récifs. Les pêcheurs de l’île n’avaient jamais observé un phénomène d’une telle ampleur à Rurutu auparavant. Ces observations montrent que même les eaux des Australes, parmi les plus préservées de la planète, sont touchées de plein fouet par le changement climatique. C’est d’autant plus alarmant que les eaux de Rurutu sont normalement parmi les plus fraiches de Polynésie française. Les données collectées à Rurutu ont été communiquées au programme de suivi volontaire des coraux « Un œil sur le Corail », mené par le CRIOBE-IRCP de Moorea. Chacun peut participer à ce réseau de suivi sur la plateforme http://www.ircp.pf/participez/ en fournissant des données et en alertant les scientifiques en cas de blanchissement. Vu l'ampleur du phénomène à Rurutu, une équipe du CRIOBE envisage de faire un déplacement sur l'île pour faire des analyses plus approfondies.