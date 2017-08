L’épidémie de grippe demeure "élevée" en Polynésie

En Polynésie Française, la dernière épidémie liée au sérotype 2 date de 1996, puis ce sérotype a ensuite circulé jusqu’en 2000. Une grande partie de la population n’est donc pas immunisée contre le virus. La réintroduction du virus au fenua pourrait entraîner une épidémie.

La Polynésie française est actuellement à risque particulier d'introduction de la dengue de type 2 du fait que ce virus circule dans plusieurs îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie.

La Direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de déclencher l’ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.



Deux cas de leptospirose ont été déclarés durant les semaines 29 et 30. L’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente. Depuis janvier, la majorité des cas se trouve à Tahiti et à Raiatea.

Le bureau de veille sanitaire recommande de consulter un médecin en urgence dès les premiers signes (fièvre brutale et élevée, frissons, malaise général, douleurs musculaires, des symptômes méningés, vomissements).



Le nombre de cas déclarés de diarrhée s’élève à 87 (39 cas en semaine 29 et 48 cas en semaine 30) dont 33 % d’enfants de moins de 4 ans, constate en outre le bureau de veille sanitaire. L’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente. Pour prévenir une infection les autorités sanitaire rappellent notamment l’importance de règle d’hygiène basiques telles qu’un lavage fréquent des mains (avant la préparation et la consommation des repas et après être allé aux toilettes) ; la désinfection régulière des plans de travail et zones de préparation des repas et de l’environnement, notamment des poignées de portes, en présence d’un malade.