L'enquête de satisfaction touristique présentée à Nicole Bouteau

PAPEETE, 14 février 2017 - La ministre du Tourisme et des transports aériens internationaux, Nicole Bouteau, a reçu, lundi après-midi, le directeur de l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF), Fabien Breuilh.



A l’occasion de cette rencontre, le directeur de l’ISPF a présenté les activités de l’institut en lien avec le secteur du tourisme, et notamment l'enquête de satisfaction touristique qui a été lancée en novembre dernier, et qui devrait s'achever à la fin de l'année.



Les échanges techniques ont également porté sur l'utilité de travailler sur la disponibilité de projections toujours plus fiables, et donc la modernisation progressive des modèles statistiques.



L'appareil statistique du tourisme est déjà bien fourni sur les flux internationaux. Il convient à présent de travailler sur des partenariats permettant de croiser des données de sources diverses, privés notamment, pour affiner encore la connaissance des flux et de l'activité.



La ministre a validé les directions et ambitions de l'Institut, tout en rappelant son souhait que les acteurs puissent disposer des meilleurs outils d'appréciation qualitatifs et quantitatifs sur les tendances à court et moyen termes. D'autres enquêtes complémentaires - notamment autour du segment de la croisière - pourraient être envisagées par ailleurs en fonction des ressources humaines et financières disponibles.