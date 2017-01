L'école Fariimata fermée jusqu'à jeudi matin

PAPEETE, 23 janvier 2017 - Du côté de l’enseignement catholique, la plupart des établissements devrait rouvrir ce mardi 24 janvier à l’exception de l’école primaire Fariimata qui ne rouvrira que jeudi matin.



L’école Fariimata a été très durement touchée par les inondations, dans le quartier de la Mission ce week-end. Les classes et le bureau de la directrice ont été inondés. Le matériel est endommagé, le réseau électrique a été coupé pour des raisons de sécurité. L’onduleur et le serveur informatique de l’école primaire sont hors d’usage. Beaucoup de détritus ont été charriés par la rivière en crue dans la cour de l’établissement. La rivière de la Papeava qui jouxte l’école a été bouchée par des troncs d’arbre et par une voiture. La puissance de l’eau a arraché les trois portails de l’école.



Les autres établissement de l'enseignement catholique devraient rouvrir mardi matin, sauf décision contraire des autorités de l'Etat.



L’école de la Mission a eu de nombreux dommages matériels, le secrétariat et le bureau de la direction ont été inondés. Le réseau informatique est hors d’usage. A L’école St Michel toute la cour a été inondée ainsi que les salles des maîtres. L’école maternelle Saint-Paul/Sainte-Thérèse a souffert également de la montée des eaux. Les classes de maternelle section Grands (SG) ont été inondées.



Lundi matin, la directrice de l’enseignement catholique, Moea Chaumeil, s’est rendue dans les établissements pour apporter son soutien aux personnels et établir le bilan des dégâts occasionnés par ces fortes pluies. La Direction de l’Enseignement Catholique nous informe qu'elle salue la solidarité inter-établissements qui s’est mise en place ainsi que l’engagement et le dévouement des personnes qui apportent bénévolement leur aide.