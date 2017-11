L'éclairage du tunnel de la Bounty à Papeete rétabli

PAPEETE, le 24/11/2017 - Les nouveaux projecteurs qui ont été installés sont équipés de Led et ils ont une résistance très élevée, selon la Présidence. Le ministre de l’Équipement s'est rendu sur place, jeudi soir.



Luc Faatau, s’est rendu, jeudi soir, au tunnel de la Bounty, à Papeete, où il a pu découvrir le nouvel éclairage Led qui a été installé sur place.



Le remplacement des projecteurs du tunnel de la Bounty a en effet été effectué, ceux-ci ayant été endommagés lors des inondations en début d’année.



Les nouveaux projecteurs, équipés de Led (Light emitting diode, diode électroluminescente) ont une résistance très élevée et permettent un éclairage parfaitement uniforme, en entrée, en sortie et à l’intérieur du tunnel, pour un confort et une sécurité maximum des usagers.



L’éclairage est à 100% en journée pour éviter l’effet « trou noir » en entrée de tunnel et baisse automatiquement de 20% la nuit pour s’adapter au niveau d’éclairage ambiant plus faible. Les travaux ont été réalisés par la société ECI. Ils ont débuté au mois de juin et viennent juste de prendre fin. Le montant total des travaux a été de 15 400 000 Fcfp.